حقق فريق روما فوزًا ثمينًا على ضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب «الأوليمبيكو» في ختام الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل ثلاثية روما كلا من: ماتياس سولي في الدقيقة 14، وكواديو كونيه في الدقيقة 19، وفيرجسون في الدقيقة 31، بينما أحرز جيف إيخاتور هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثالث، ونقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.