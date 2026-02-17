أكد مهاجم غلطة سراي التركي، النيجيري فيكتور أوسيمين، أنه تلقى معاملة سيئة خلال فترته الأخيرة مع نادي نابولي الإيطالي.

وكان حساب نادي نابولي على موقع «تيك توك» قد أثار جدلاً واسعاً في نهاية عام 2023 بنشر فيديو يسخر من إهدار أوسيمين لركلة جزاء، ما دفع المهاجم لحذف صوره بقميص النادي من حسابه على «إنستغرام».

وقال أوسيمين في تصريحات لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «أشعر بالأسف تجاه جماهير نابولي، خاصة أنني لم أتحدث أبداً عما حدث، بعضهم جاء إلى منزلي يطلب تفسيراً، تحدثنا، وطلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني، بعد أن نشر نابولي ذلك الفيديو على «تيك توك»، انكسر شيء ما بشكل نهائي».

وأوضح أنه حذف الصور التي ارتدى فيها قميص نابولي من «إنستغرام» وأن البعض استغل الفرصة لتحريض الجماهير ضده رغم أن ابنته نابولية أكثر من كونها نيجيرية.

تجاهل الاعتذار والشائعات الخاطئة

وأشار أوسيمين إلى أنه لم يصدر أي اعتذار رسمي من النادي بعد الفيديو، وأن رئيس النادي دي لورينتيس اكتفي بالاتصال به عدة مرات فقط، في الوقت الذي كانت تنتشر فيه شائعات عن تأخره في الوصول إلى الملعب وخلافاته مع زملائه مؤكداً أن كل هذه الشائعات أكاذيب وأنه يقدر جماهير نابولي الذين يضعون النادي قبل كل شيء.

الشعور بالاستغلال والمعاملة السيئة

وواصل: «كان لدي اتفاق شرفي مع رئيس النادي يسمح لي بالمغادرة الصيف التالي، لكن لم يتم الوفاء بالالتزام بالكامل، حاولوا إرسالي للعب في أي مكان، كانوا يعاملونني ككلب، اذهب هنا، اذهب هناك، افعل هذا، افعل ذلك، لقد كافحت كثيراً لبناء مسيرتي، ولم أستطع قبول هذا النوع من المعاملة، أنا لست دمية».

محاولة كونتي لإصلاح العلاقة

وختم: «لقد حاول المدرب أنطونيو كونتي إصلاح العلاقة، رغم أنهم قالوا إنني لم أكن مرغوباً في الفريق، فور وصولي، استدعاني كونتي إلى مكتبه وقال إنه على علم بالموقف لكنه، رغم كل شيء، أراد أن أبقى، شرحت له أنني كنت أود العمل معه لكنني كنت قد اتخذت قراري، لم أرغب في الاستمرار في مكان لا أشعر فيه بالسعادة».