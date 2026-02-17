أعلنت أستراليا اليوم (الثلاثاء) رفضها إعادة 34 امرأة وطفلاً يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي في سورية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم، إن الحكومة الأسترالية لن تعيد إلى البلاد مجموعة من 34 امرأة وطفلاً يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» من سورية.

وامتنع ألبانيز عن التعليق على تقرير يفيد بأن النساء والأطفال الذين تم رفضت بلاده استقبالهم كانوا يحملون جوازات سفر أسترالية، قائلاً لهيئة الإذاعة الأسترالية في ملبورن: «نحن لا نقدم أي دعم على الإطلاق، ولا نعيد هؤلاء الأشخاص إلى البلاد».

وأضاف: «لا نشعر بأي تعاطف، بصراحة، مع الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كان محاولة لإقامة خلافة تهدف إلى تقويض وتدمير أسلوب حياتنا، وكما تقول والدتي: من يهيئ فراشه، ينام عليه».

وأشار ألبانيز إلى أن المنظمة الدولية المعنية برعاية الأطفال «أنقذوا الأطفال» فشلت أمام محاكم أستراليا في إثبات أن الحكومة الأسترالية مسؤولة عن إعادة المواطنين من المخيمات السورية.

وحذر ألبانيز من أن أي محاولة للوصول إلى أستراليا من دون مساعدة الحكومة قد تواجه بملاحقة قانونية.

وكان مسؤولون قد أكدوا أن نساء ومعهن أطفال من 11 عائلة كان مقرراً أن يسافروا من دمشق إلى أستراليا، لكن السلطات السورية أعادتهم أمس إلى مخيم روج بشمال شرقي سورية بسبب مشكلات إجرائية.

وأعادت أستراليا مجموعتين منذ سقوط تنظيم «داعش» عام 2019، مساعدة الحكومة من المخيمات السورية، فيما عاد أستراليون آخرون دون مساعدة حكومية.

وحكمت المحكمة الاتحادية لصالح الحكومة في 2024، فيما قال المدير التنفيذي لـ«أنقذوا الأطفال» في أستراليا، مات تينكلر، «إن الحكومة تتحمل واجباً أخلاقياً، إن لم يكن قانونياً، لإعادة العائلات».