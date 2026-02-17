أكد قائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي اليوم (الثلاثاء)، أن مؤسسات الإدارة الذاتية ستحتفظ بمديريها وأعضائها أثناء دمجها ضمن هيكل الدولة السورية، مشدداً على ضرورة دمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية بالدولة السورية.
وأوضح عبدي في مؤتمر للأعيان في الحسكة «أن الدمج الإداري والمؤسساتي لا يخص فقط المكون الكردي»، ولفت إلى أن الدمج قد يستغرق بعض الوقت.
وقال قائد «قسد»: «نحن واثقون من نجاحنا في تنفيذ الاتفاقية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على دمج قوات «قسد» ضمن ألوية وزارة الدفاع.
ولفت إلى أنه تم سحب جميع قوات قسد العسكرية إلى ثكناتها للحفاظ على الاستقرار والاستمرار بتطبيق الاتفاق، مضيفاً: «يجب أن تنسحب القوات العسكرية من محيط عين العرب كوباني وتحل مكانها قوات أمنية».
وأشار إلى أن المناطق ذات الكثافة الكردية ستحافظ على خصوصيتها عبر إدارتها من قبل أبنائها.
يذكر أنه في 30 يناير وقعت دمشق و«قسد» اتفاقاً جديداً شاملاً نص على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وبدء خطوات الاندماج الكلي للقوات الكردية ضمن القوات الحكومية، فيما سلمت «قسد» مراكزها العسكرية في الحسكة والقامشلي إلى قوات الأمن الحكومية التي دخلتها الشهر الماضي، فضلاً عن مطارات وحقول نفطية في شمال شرق البلاد.