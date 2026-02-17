أكد قائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي اليوم (الثلاثاء)، أن مؤسسات الإدارة الذاتية ستحتفظ بمديريها وأعضائها أثناء دمجها ضمن هيكل الدولة السورية، مشدداً على ضرورة دمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية بالدولة السورية.

وأوضح عبدي في مؤتمر للأعيان في الحسكة «أن الدمج الإداري والمؤسساتي لا يخص فقط المكون الكردي»، ولفت إلى أن الدمج قد يستغرق بعض الوقت.

وقال قائد «قسد»: «نحن واثقون من نجاحنا في تنفيذ الاتفاقية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على دمج قوات «قسد» ضمن ألوية وزارة الدفاع.