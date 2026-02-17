أعلنت أفغانستان اليوم (الثلاثاء) إطلاق سراح 3 باكستانيين احتُجزوا خلال المعارك بين البلدين في أكتوبر العام الماضي، بوساطة من المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إنه انطلاقاً من سياسة أفغانستان القائمة على إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، ولقرب حلول شهر رمضان، واستجابة لطلب السعودية، وتقديراً لزيارة وفدها المفاوض الذي وصل إلى كابول أمس (الاثنين)، أفرجت عن 3 محتجزين باكستانيين، مبيناً أنه تم احتجازهم خلال الاشتباكات مع الجانب الباكستاني في 12 أكتوبر 2025، وجرى تسليمهم إلى الوفد السعودي.



وكانت السعودية قد اعلنت دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني.