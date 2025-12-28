واصل فريق النصر الانفراد بصدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة (30 نقطة)، وبرصيد 33 هدفاً (أعلى الفرق تسجيلاً)، وتلقت شباكه 5 أهداف، عقب ختام مباريات الجولة الـ11 بالدوري.



واستطاع الفريق النصراوي تحقيق الانتصار الـ10 بالدوري،، حينما كسب فريق الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وسجل أهداف النصر القائد كريستيانو رونالدو (هدفين)، وجواو فيليكس هدفاً واحداً.



ويعتلي الثنائي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس صدارة هدافي دوري روشن بـ12 هدفاً لكل منهما.



ويطمح الفريق النصراوي بقيادة المدرب البرتغالي جيسوس لتحقيق الدوري في الموسم الحالي، إذ واصل الفريق الكروي تحقيق الانتصارات، وحصد النقاط، والانفراد بالصدارة.



ويحل الفريق النصراوي ضيفاً على نظيره الاتفاق،(الثلاثاء) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب ايجو بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن.



