حقق فريق النصر إنجازاً تاريخياً في دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وجاءت ثلاثية النصر بتوقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين، إلى جانب هدف لجواو فيليكس، في الدقائق 41 و45+3 و90+4، ليعزز الفريق صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال صاحب المركز الثاني.

احتفال رونالدو بالتسجيل في مرمى الأخدود

إنجاز تاريخي غير مسبوق

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح النصر، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، أول فريق في تاريخ الدوري السعودي يحقق الفوز في أول 10 مباريات من الموسم.

وبهذا الإنجاز، كسر النصر الرقم القياسي المسجل باسم الهلال، والذي حقق 9 انتصارات متتالية في بداية موسم 2018-2019.

مفارقة جيسوس.. صانع الرقم وكاسره

وتبقى المفارقة اللافتة أن البرتغالي جورجي جيسوس هو من قاد الهلال لتحقيق السلسلة القياسية سابقاً، قبل أن يعود ويكسرها هذه المرة مع النصر.