علمت «عكاظ» من مصادرها، أن الأمير الوليد بن طلال بات قريباً من تملك 75% من نادي الهلال مقابل مبلغ يفوق المليار ريال، على أن تحسم الأمور خلال الاجتماعات القادمة بين الأطراف المعنية بهذا الملف، بعد التوصل لاتفاق نهائي على النسبة والمقابل المالي.



وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلق في 5 يونيو 2023، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، ونقل الأندية وتخصيصها بشكل عام لتحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل مميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.



يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت في يوليو الماضي، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تخصيص أول 3 أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية: الأنصار، والخلود، والزلفي، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية، وذلك بعد أن تم الإعلان في أغسطس من عام 2024م عن طرح 6 أندية للتخصيص، هي: الأنصار، والأخدود، والخلود، والزلفي، والعروبة، والنهضة، ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد استكمالها الإجراءات النظامية، وقيام المركز الوطني للتخصيص بالإجراءات اللازمة لتأسيس شركات الأندية، لنقل ملكيتها للملاك الجدد.