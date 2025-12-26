أبدى مدرب النصر جيسوس إحباطه الشديد من عدم وصول المنتخب السعودي لنهائي بطولة كأس العرب والتتويج باللقب، لافتاً إلى أن «الأخضر» تطور كثيراً وكان يستحق اللعب في نهائي المسابقة. وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة مباراة الأخدود غداً (السبت)، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي: «فترة التوقف كانت من أجل مشاركة الأخضر في البطولة العربية، وعدم تأهله للنهائي كان أمراً محبطاً بالنسبة لي قبل عودة المنافسات من جديد».



وأضاف: «الأخدود يضم لاعبين مميزين وسيلعب من أجل الفوز والابتعاد عن المراكز الأخيرة ما يجعل المواجهة صعبة من الناحية التكتيكية». وزاد: «المدارس التدريبية البرتغالية معروفة بقوتها وتنظيمها، والمواجهة أمام فريق يقوده جهاز فني برتغالي تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً طوال دقائق اللقاء».



وعن ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، قال: «شهر يناير يُعد من أصعب مراحل الموسم بسبب تلاحق المنافسات، وبعد التوقف نشعر وكأننا بدأنا من جديد، وهذا يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية كبيرة من جميع اللاعبين».



وحول مستجدات المصابين في صفوف فريقه، قال جيسوس: «أيمن يحيى عاد من المنتخب السعودي مصاباً، ومارتينيز مثل كريستيانو رونالدو نحتاج إلى إراحته في بعض المباريات للحفاظ على جاهزيته».



وعن الخيارات الفنية، أضاف: «المدافع محمد سيماكان سيكون جاهزاً للمشاركة بعد أسبوع، والأهم في المرحلة القادمة هو حسن اختيار العناصر الأنسب لكل مباراة بما يخدم مصلحة الفريق داخل أرض الملعب ويواكب متطلبات المنافسة».