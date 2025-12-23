تغلب السد القطري على نظيره شباب الأهلي الإماراتي (4-2)، اليوم، في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.



وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى (5) نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند (10) نقاط في المركز الخامس.