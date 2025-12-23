تغلب السد القطري على نظيره شباب الأهلي الإماراتي (4-2)، اليوم، في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى (5) نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند (10) نقاط في المركز الخامس.
Qatar's Al Sadd defeated UAE's Al Ahli Youth (4-2) today at Jassim Bin Hamad Stadium in the Qatari capital, Doha, as part of the sixth round of the AFC Champions League for elite football.
With this victory, Al Sadd raised its tally to (5) points in tenth place, while Al Ahli Youth's points remained at (10) in fifth place.