اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة، مساء السبت، في مدينة الرياض منافسات النسخة الأولى من بطولة حزام المملكة للملاكمة، التي تمثل نهائيات 3 مناطق رئيسة على مستوى المملكة، في خطوة تعكس التوسع المتسارع لرياضة الملاكمة السعودية وتنامي قاعدة ممارسيها.



وأقيمت منافسات بطولة حزام المملكة، التي تم خلالها تتويج 56 بطلاً بأحزمتهم التي حصلوا عليها بعد منافسات امتدت طوال أربعة أيام، عبر ثلاث فئات عمرية شملت فئة البراعم (13 – 14 سنة)، وفئة الناشئين (15 – 16 سنة)، وفئة الشباب (17 – 18 سنة)، إذ شهدت النزالات مستويات فنية مميزة ومنافسات قوية بين الأندية، عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة على المستوى الفني والتنظيمي.



وتوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة ماجد الغرابي، في ختام المنافسات، الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام، بعد منافسة قوية بين الأندية المشاركة؛ إذ حقق نادي النصر المركز الأول، وجاء نادي مايك تايسون في المركز الثاني، فيما حلّ نادي «كيك أوف» في المركز الثالث.



وتزامنت إقامة البطولة مع الإعلان الرسمي عن الشعار الجديد للاتحاد السعودي للملاكمة، مما يعكس مرحلة تطويرية جديدة لتعزيز هوية الاتحاد وترسيخ حضوره محلياً ودولياً.



وأكد الاتحاد السعودي للملاكمة، أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن خططه الإستراتيجية لاكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز مشاركة الفئات السنية المختلفة، لإعداد جيل رياضي منافس يمثل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.