كشف تقرير صحفي عن تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المرشحين لخلافة قائد النصر، كريستيانو رونالدو، في حال رحيل «الدون» خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن صلاح مرشح ليكون بديلاً للنجم البرتغالي في النصر، بعد أزمة «الدون» الأخيرة وغيابه عن الفريق في آخر مباراتين بسبب غضبه من انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، إضافة إلى عدم تدعيم فريقه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية

خلاف مع سلوت قد يدفع صلاح للرحيل

وأضاف التقرير أن محمد صلاح كان رادار الدوري السعودي في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية، لكن الخلاف الأخير مع مدربه في ليفربول، آرني سلوت، والذي أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء بعد انتقاده العلني لطريقة تعامل المدرب، أثار التكهنات بشأن مستقبله.

موقف ليفربول

وأكد التقرير أنه ليس مستبعداً أن يوافق ليفربول على رحيل صلاح إلى النصر لتوفير راتبه الضخم (400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً)، إضافة إلى حصول النادي على مبلغ كبير حال تأكد اهتمام النصر بالحصول على خدماته.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».