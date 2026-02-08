حجز لاعبو فريق الأسطورة مقعدهم أول المتأهلين لدور الـ16 في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم؛ وذلك بعد فوزهم بهدف للاعب خالد محمد في «ديربي مكة» أمام فريق «الطموح» الذي أقيم، السبت، على ملعب (القرية الأولمبية) ضمن منافسات الجولة الثانية. وكان «الأسطورة» قد استهل الجولة الأولى بالفوز (1-0) على فريق «BH» من القنفذة، ليرفع رصيده اليوم إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة (E) بانتظار مواجهة وصيف المجموعة (F) في الدور القادم.



وضمن مباريات المجموعة (A)، فاز فريق «إدارة التعليم» بمحافظة جدة (3-2) على نظيره فريق «الدفاع المدني» بمحافظة جدة ليخطف الأول 3 نقاط تضعه في وصافة الترتيب، فيما يغادر «المدني» البطولة رسمياً. وكان الأخير قد خسر (0-5) أمام متصدر المجموعة فريق وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، الذي سيواجه بدوره «التعليم» يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.