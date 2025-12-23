عبّر لاعب فريق نابولي خوان خيسوس لـ«عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي، مؤكداً أن الفوز في الرياض يحمل قيمة خاصة،.



وقال خيسوس لـ«عكاظ»: «كانت تجربة إيجابية جداً بالنسبة لي، قطعنا رحلة طويلة، وشاهدنا حضوراً مميزاً لجماهير نابولي، وكان من الجميل رؤيتهم هنا ومساندتهم لنا».



وأضاف: «التنظيم كان رائعاً، والأجواء احتفالية، والفوز هنا يُعد إنجازاً مهماً لنا، ونتطلع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الانتصارات».



واختتم لاعب نابولي حديثه لـ«عكاظ» بالتأكيد على طموح الفريق في الاستمرار بالمنافسة على الألقاب خلال الاستحقاقات القادمة.