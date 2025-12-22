يستعد الملاكم الياباني ناويا إينوي للمشاركة في نزال «ليلة الساموراي»، أحد النزالات المرتقبة ضمن فعاليات موسم الرياض، في حدث يعكس الحضور المتنامي لأكبر نجوم الملاكمة العالمية على أرض المملكة.



ويُعد إينوي، الملقب بـ«الوحش الياباني»، من أبرز أبطال الملاكمة في العالم، بعد أن فرض هيمنته بأسلوب قتالي يجمع بين القوة والدقة والسرعة، ونجح في توحيد ألقاب عالمية في أكثر من وزن، محققاً سلسلة انتصارات لافتة عززت مكانته بين نخبة الملاكمين عالمياً.



وتحظى مشاركة إينوي في نزال «ليلة الساموراي» باهتمام واسع من عشّاق الملاكمة، لما يحمله الحدث من رمزية خاصة تجمع بين المدرسة اليابانية العريقة في الملاكمة والطابع العالمي الذي بات يميز نزالات موسم الرياض، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري وإعلامي كبير.



ويتميّز إينوي بقدرته على حسم النزالات مبكراً، وقراءته الذكية للخصوم منذ الجولات الأولى، إلى جانب قوة ضرباته التي جعلته أحد أكثر الملاكمين رهبة في الأوزان الخفيفة، ما يجعل مشاركته إضافة نوعية للمشهد الملاكمي في الموسم.



وتأتي «ليلة الساموراي» ضمن سلسلة النزالات العالمية التي يحتضنها موسم الرياض، في إطار استقطاب نخبة الأبطال من مختلف مدارس الملاكمة، وترسيخ مكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للرياضات القتالية.



ومع اقتراب موعد النزال، تتجه الأنظار إلى الحلبة التي سيظهر عليها «الوحش الياباني»، في مواجهة يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة، وتؤكد استمرار موسم الرياض في تقديم أحداث رياضية عالمية تستقطب أبرز نجوم اللعبة.