استغربت الجماهير السعودية غياب الأندية السعودية عن المشاركة في البطولة الـ44 للأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، التي ستقام في تونس خلال الفترة من 6 إلى 18 يناير القادم، رغم قوة المنافسة في الدوري السعودي، إذ أسفرت القرعة، التي سحبت في مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين، عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من: نادي قطر القطري، والسيب العماني، ومصافي الشمال العراقي، وتاجنانت الجزائري، والسويحلي الليبي، والترجي الرياضي التونسي، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من: الشرطة القطري، والاتحاد الليبي، والمحرق البحريني، ومجيس العماني، والنجم الساحلي التونسي، والقوات الفلسطينية.