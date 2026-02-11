كشفت بيانات منصة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة «MAGNITT» أن قيمة استثمارات رأس المال الجريء في الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الماضي 2025 بلغت 858 مليون دولار بارتفاع 211% مقارنة بعام 2024.



وبحسب تقرير للمنصة فإن عدد الصفقات وصل إلى 194 صفقة بنمو 28% على أساس سنوي، واستحوذت السعودية على 235 مليون دولار تمثل نحو 27% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة.



ركيزة أساسية



وأشارت البيانات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في رأس المال الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل حجم التمويل إلى مستوى قياسي بلغ 858 مليون دولار في عام 2025، بما يمثل 22% من إجمالي رأس المال الجريء، وهو ضعف ما كان عليه في 2024.



وجمعت الشركات الناشئة القائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي 589 مليون دولار، ما يمثل 69% من إجمالي رأس المال الموجه للذكاء الاصطناعي، فيما جمعت الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 269 مليون دولار.