عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق آفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 1.4%، ما يعادل 96 سنتًا إلى 69.76 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم مارس القادم بنسبة 1.45% أو 92 سنتًا إلى 64.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



مخزونات أمريكا



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لجولة أخرى من المفاوضات.



وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 13.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من شهر فبراير الجاري، مع ترقب صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.