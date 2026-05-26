تعرضت طائرة تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لتشويش إلكتروني قرب الحدود الروسية، ما أدى إلى تعطّل نظام تحديد المواقع العالمي GPS والاتصال بالإنترنت لمدة ثلاث ساعات، في حادثة جديدة تزيد المخاوف الغربية من تصاعد الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى موسكو.



وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت عائدة من إستونيا الخميس الماضي، عندما تعرضت للتشويش أثناء تحليقها قرب الأراضي الروسية. وكانت الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إل إكس، وتُستخدم أيضاً من قبل الملك تشارلز الثالث.



وأوضحت الصحيفة أن الطيارين اضطروا إلى استخدام أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، وهي أنظمة احتياطية تعتمد على آخر موقع معروف للطائرة، بعدما تعطلت خدمات الإنترنت على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إضافة إلى تأثر أجزاء من لوحة العدادات.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن التشويش «متهور لكنه لا يهدد السلامة»، مشيرة إلى أن الطائرة مزودة بأنظمة ملاحة بديلة تقلل من آثار انقطاع الـGPS، فيما أبلغ الركاب، ومن بينهم مستشارون عسكريون وصحفيون، بأن الرحلة ظلت آمنة.



واتهم مسؤول دفاعي بريطاني روسيا بالوقوف وراء الحادث، مؤكداً أن سلاح الجو الملكي «مستعد تماماً للتعامل مع مثل هذه الهجمات».



ويأتي الحادث ضمن سلسلة وقائع مشابهة نُسبت إلى موسكو، إذ كشفت لندن الشهر الماضي تحركات لغواصات روسية قرب كابلات بحرية حيوية في المحيط الأطلسي. كما سبق أن تعرضت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتشويش أثناء هبوطها في بلغاريا، وفقاً لما أوردته «فاينانشيال تايمز».