اتهم الجيش الكوري الجنوبي اليوم (الثلاثاء) جارته الشمالية بإطلاق عدة صواريخ، من بينها صاروخ باليستي قصير المدى على الأقل، باتجاه الساحل الغربي للبلاد المطل على البحر الأصفر.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الصواريخ أُطلقت نحو الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش من إقليم بيونجان الشمالي في كوريا الشمالية.



ويُعد هذا التطور هو الأول الذي تقوم به كوريا الشمالية منذ 19 أبريل، عندما أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق لعدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، قالت إنها مزودة بقنابل عنقودية.



وأعلنت بيونغ يانغ مطلع أبريل اختبار رأس حربي جديد لقنبلة عنقودية على صاروخ باليستي، بالإضافة إلى سلاح كهرومغناطيسي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من جهود استعراض قدرة الشمال على خوض حرب حديثة.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن في مارس الماضي أن وضع بلاده كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وأن توسيع القوة النووية للدفاع عن النفس ضروري للأمن القومي.



وكشفت كوريا الشمالية مطلع مايو الجاري تعديلات واسعة على دستورها، تعكس توجهات جديدة في قيادة البلاد وعلاقاتها الإقليمية، وتعيد صياغة موقفها من قضية توحيد الكوريتين، كما منحت هذه التغييرات زعيم البلاد سلطات أوسع، وأكدت الدور المركزي للأسلحة النووية في إستراتيجية الدولة وبقاء النظام.



ويواصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توسيع ترسانته النووية والصاروخية منذ انهيار الدبلوماسية النووية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2019، لكن ترمب يشدد على ضرورة العودة إلى المحادثات مع كيم، رغم تجاهل بيونغ يانغ لتلك المبادرات الأمريكية.