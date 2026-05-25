رفع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض جاهزيته التشغيلية والرقابية استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، عبر خطة ميدانية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام والمسالخ، ورفع مستوى الجاهزية لخدمة المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة.

وأوضح الفرع أن الخطة شملت تجهيز وتشغيل 37 سوقاً للمواشي ونقاط البيع، من بينها 4 مواقع مؤقتة داخل مدينة الرياض، إلى جانب تشغيل 60 مسلخاً ثابتاً و4 مسالخ متنقلة، مع دعم المواقع التشغيلية بالكوادر البيطرية والفنية والفرق الرقابية، وتهيئة البنية التشغيلية بما يضمن انسيابية الحركة واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الموسم.

وأشار إلى أن التقديرات التشغيلية تتوقع تجاوز عدد الأضاحي خلال الموسم 120 ألف أضحية في منطقة الرياض، ما يستدعي رفع وتيرة الجهود الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية.

وأكد الفرع أن خطته ترتكز على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على مدار الساعة عبر فرق متخصصة، بهدف رصد المخالفات، والتأكد من سلامة الأضاحي، ومنع الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

كما تتضمن الخطة تعزيز أعمال الفحص البيطري قبل الذبح وبعده داخل المسالخ، للتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، والتعامل الفوري مع الحالات غير المطابقة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة؛ حفاظاً على صحة المستهلك.

وفي جانب الأسواق، يواصل الفرع تنظيم عمليات البيع والتداول في أسواق المواشي، والتأكد من تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، إضافة إلى متابعة جودة المنتجات الزراعية بأسواق الخضار والفواكه، ومنع دخول المنتجات مجهولة المصدر، والتحقق من البطاقات التعريفية، وتنفيذ برامج لسحب عينات عشوائية لفحص متبقيات المبيدات.

كما تشمل الاستعدادات رفع جاهزية غرف العمليات والبلاغات، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتنظيم الحشود وتسهيل الحركة المرورية ورفع معايير السلامة بالمواقع التشغيلية، إلى جانب مواصلة الحملات التوعوية والإرشادية للمستفيدين، وحث المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.

وأكد الفرع أن هذه الجهود تأتي امتداداً لحرص الوزارة على تقديم خدمات متكاملة وآمنة خلال موسم عيد الأضحى، بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى السلامة الغذائية ويحسن تجربة المستفيدين في منطقة الرياض.