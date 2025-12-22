واصل فريق أستون فيلا عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قلب الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد وفاز عليه 2-1، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ18. بهذا الفوز، يواصل الفريق التقدم بثبات نحو صدارة جدول الترتيب ويثبت نفسه كقوة لا يُستهان بها هذا الموسم.

أستون فيلا يصعد نحو القمة

حقق أستون فيلا فوزه الحادي عشر في آخر 12 مباراة بالبريميرليغ، ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الترتيب إلى 3 نقاط فقط، في صراع مشتعل على الصدارة. الأداء القوي للفريق جاء بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي نجح في الحفاظ على استقرار الفريق الفني والبدني.

مورجان روجرز نجم المباراة

شهدت المباراة تألق النجم مورجان روجرز، الذي سجل هدفينليصبح حديث جماهير أستون فيلا. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح روجرز أول لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالبريميرليغ منذ ديون دبلن في نوفمبر 1998.

أرقام قياسية واستقرار فني

نجح أستون فيلا في تحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو رقم يعكس قوة الفريق واستقراره الفني هذا الموسم. مع نهاية الدور الأول، يحتل الفريق وصافة الترتيب خلف أرسنال، ليؤكد نفسه كـ«الحصان الأسود» والمنافس الأبرز على اللقب إلى جانب مانشستر سيتي.