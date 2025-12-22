بينما يتجه الكثيرون نحو «الماتشا» باعتبارها مشروباً صحياً مليئاً بمضادات الأكسدة وفوائد للجسم، تشير الدراسات إلى أن الإقبال المفرط عليها قد يحمل بعض المخاطر الصحية الخفية، ذلك المسحوق الأخضر المستخلص من أوراق الشاي، يحتوي على مركبات التانين التي يمكن أن ترتبط بالحديد في الجهاز الهضمي وتقلل من امتصاصه. هذا التأثير قد يؤدي على المدى الطويل إلى نقص الحديد في الجسم، وهو عنصر أساسي لنقل الأكسجين وصحة الدم.

ويشير الخبراء إلى أن تناول «الماتشا» باعتدال، جنباً إلى جنب مع نظام غذائي متوازن غني بالحديد، يحقق الفوائد الصحية دون التعرض للمخاطر. وفي المقابل، الإفراط في المشروب، خاصة عند الاعتماد عليه بشكل يومي وبكميات كبيرة، قد يُضعف مستويات الحديد ويؤثر على الصحة العامة.

نقص الحديد يؤثر مباشرة على صحة الشعر والبشرة، حيث يؤدي إلى تساقط الشعر، ضعف بصيلاته، وفقدان اللمعان والحيوية. كما يمكن أن تظهر على البشرة بهتان، وجفاف، وتباطؤ في تجدد الخلايا.

للاستفادة من «الماتشا» دون آثار جانبية، ينصح بتناولها باعتدال، وتجنب شربها مع الوجبات الغنية بالحديد، أو التأكد من تناول مصادر الحديد بعد ساعتين من شرب «الماتشا» لضمان امتصاص كافٍ من الجسم.