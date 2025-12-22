تتجه الأنظار إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي يجمع نابولي وبولونيا، في مواجهة تحمل أرقاماً تاريخية بين فريق سبق له التتويج باللقب، وآخر يسجل ظهوره الأول في البطولة.



ويشارك نابولي في كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توّج باللقب مرتين عامي 1990 و2014، وحقق خلال مشاركاته السابقة ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث خسائر وتعادل واحد، مسجلاً 14 هدفاً ومستقبلاً 10 أهداف.



في المقابل، يخوض بولونيا أول مشاركة له في البطولة، ليصبح الفريق الـ13 الذي يظهر في السوبر الإيطالي، ويعود أول فوز تاريخي له في الدوري الإيطالي إلى عام 1929، وكان على حساب نابولي بنتيجة 3-1.



وتشير الأرقام التاريخية إلى تفوق نابولي في المواجهات المباشرة، إذ التقى الفريقان في 151 مباراة رسمية، فاز نابولي في 61 لقاءً مقابل 47 انتصاراً لبولونيا، بينما حسم التعادل 43 مباراة.



ويمتلك نابولي عدة أرقام خاصة في السوبر، أبرزها تقاسم أربعة لاعبين صدارة هدافي الفريق في البطولة، فيما يُعد جيوفاني دي لورينزو وماتيو بوليتانو الأكثر مشاركة بأربع مباريات لكل منهما. أما بولونيا، فيعوّل على خبرة المهاجم تشيرو إيموبيلي، صاحب سجل تهديفي سابق في السوبر الإيطالي بقميص لاتسيو.



وعلى الصعيد الفني، يسعى المدرب أنطونيو كونتي لإضافة لقب جديد إلى مسيرته التدريبية، مقابل فينتشينزو إيتاليانو الذي يخوض ظهوره الثاني في البطولة، في صراع فني يزيد سخونة النهائي المرتقب.