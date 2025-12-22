في مشهد صادم يختلط فيه الرعب بالدهشة، اكتشف أهالي أجدابيا شرق ليبيا قصة طفل لم يرَ ضوء الشمس طوال حياته، محتجزاً في غرفة مهجورة على مدى 10 سنوات، لتتحول حياته إلى سجن مظلم خلف جدران صامتة. هزت الواقعة الإنسانية المأساوية المدينة وأثارت موجة غضب واسعة في الرأي العام، بعد كشف قيام أب باحتجاز طفله المصاب باضطرابات طيف التوحد داخل غرفة معزولة، بعيداً عن أي تواصل مع العالم الخارجي.

تفاصيل الواقعة

بدأت فصول القضية بعد ورود معلومات دقيقة إلى فرع جهاز المباحث الجنائية في أجدابيا عن تعرض الطفل قصي، من مواليد 2015، لمعاملة قاسية واحتجاز في ظروف غير إنسانية.

اكتشاف الاحتجاز

بعد متابعة وتحريات مكثفة، داهمت قوة أمنية الموقع لتجد الطفل جالساً داخل غرفة صغيرة ملحقة بحظيرة دواجن خارج المسكن الرئيسي، حيث عاش معزولاً تماماً عن العالم دون التعرض لأشعة الشمس، في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

صدمة المجتمع

أظهرت التحقيقات أن والد الطفل متعلم ويعمل في أحد المرافق التعليمية، ما زاد من صدمة المجتمع وحدّة ردود الفعل الإعلامية.

استجابة الجهات المختصة

تم القبض على الأب فوراً، فيما نُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وسط تأكيد الجهات الرسمية بفتح تحقيق شامل، وتزايد المطالب الشعبية والحقوقية بمحاسبة المسؤولين وضمان حماية الأطفال من مثل هذه الجرائم.