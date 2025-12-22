في خطوة واعدة قد تعيد تعريف الوقاية من داء السكري من النوع الأول، تمكن علماء من جامعة ويسكونسن ماديسون من اكتشاف نهج جديد لحماية خلايا بيتا في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، وتتعرض للهجوم المناعي خلال تطور المرض.

جين XBP1 مفتاح الوقاية

ركزت الدراسة على بروتين يسمى XBP1، جزء من نظام استجابة الخلايا للإجهاد، الذي يساعد خلايا بيتا على التكيف مع الالتهابات وتراكم البروتينات المشوهة.

وباستخدام نموذج فأر مصاب بداء السكري، حذف العلماء جين XBP1 في خلايا بيتا قبل بدء الهجوم المناعي، وفقاً لمجلة Nature Communications، وكانت النتيجة مدهشة: رغم ارتفاع مستوى السكر في البداية، عادت مستويات الغلوكوز لاحقاً إلى الطبيعي، واستمرت الفئران بصحة جيدة لمدة تصل إلى عام كامل.

حماية خلايا بيتا

أوضحت أستاذة الكيمياء الحيوية الجزيئية، فايزة إنجين، أن خلايا بيتا التي تفتقر إلى XBP1 تفقد مؤقتاً خصائصها الناضجة، ما يجعلها غير قابلة للتعرف من قبل الجهاز المناعي ومهاجمتها، قبل أن تستعيد لاحقاً هويتها الطبيعية ويعود إنتاج الإنسولين إلى مستواه الطبيعي.

فهم أعمق للمرض

أظهرت المقارنات بين خلايا بيتا التي تفتقر إلى XBP1 وتلك التي تفتقر إلى Ire1a أن هناك مسارات مشتركة للإجهاد، وأخرى خاصة بجين XBP1 فقط، ما يعزز فهم العلماء لدور خلايا بيتا في تطور داء السكري من النوع الأول، ويؤكد أنها ليست مجرد أهداف للمرض.

آفاق بشرية واعدة

رغم أن التجارب أجريت على الفئران، أشارت إنجين إلى إمكانية تطبيق النتائج على البشر، من خلال تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة قبل سنوات من ظهور الأعراض، وفحص إمكانية التدخل لمنع أو تأخير المرض عبر تثبيط جين XBP1.