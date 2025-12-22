توّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، الأمريكي ليرنر تيين، بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025، التي استضافتها المملكة للمرة الثالثة في محافظة جدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.



وتمكّن الأمريكي ليرنر تيين من تحقيق فوزٍ على منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكس بثلاثة أشواط دون رد، ليحصد اللقب ويحصل على أكثر من نصف مليون دولار من مجموع الجوائز التي تجاوزت مليوني دولار؛ إثر لقاءٍ شهد حضوراً جماهيرياً وإعلامياً محلياً ودولياً متميزاً، حظيت به صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية طيلة أيام البطولة.



وانضم الأمريكي ليرنر تيين إلى قائمة الأبطال المتوّجين على أرض المملكة بلقب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، إلى جانب الصربي حمد ميديدوفيتش الذي حقق لقب النسخة الأولى على حساب الفرنسي آرثر فيلس، فيما كانت النسخة الثانية من نصيب البرازيلي فونسيكا الذي تغلّب على الأمريكي ليرنر تيين، المتوّج بالنسخة الثالثة على حساب البلجيكي ألكسندر بلوكس.



وشهدت البطولة مشاركة ثمانية لاعبين من نخبة النجوم الشباب في عالم التنس، وهم؛ الأمريكي ليرنر تيين، والإسباني مارتن لاندالوسي، ومواطنه رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، والبلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزميتش، والأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستن إنجل.



وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث استمراراً للنجاحات التي حققتها في مجال استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية قارياً وعالمياً، بإشراف من وزارة الرياضة، في إطار سعيها للإسهامات الفاعلة في تحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية المملكة 2030.