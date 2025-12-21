أكد مدرب فريق بولونيا «فينتشينزو إيتاليانو»،أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، وأن ما يعيشه اللاعبون هو انتظار جميل وضغوط محفزة لا أكثر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي يقام مساء غدٍ الإثنين، بين فريقي نابولي وبولونيا على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة، وقال إيتاليانو: «لا توجد أي حالة قلق، بل هناك انتظار كبير وحماس وإحساس قوي بأهمية المباراة، إلى جانب أقصى درجات التركيز والانتباه على ما سنقدمه داخل الملعب»، مشيراً إلى أن الفريق يعمل حاليّاً على استعادة الطاقة البدنية بعد الجهد الكبير الذي بُذل في الفترة الماضية.



وأضاف: «لم يكن لدينا وقت كافٍ للاستشفاء بعد نصف النهائي؛ لذلك سنختار العناصر القادرة على تقديم أعلى مستوى ممكن، خصوصاً في التشكيلة الأساسية، مع مراعاة الجاهزية البدنية والذهنية لكل لاعب».



وأوضح مدرب بولونيا أن الفرحة التي صاحبت التأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي ساعدت الفريق على التعافي سريعاً، مؤكداً أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في نصف النهائي سيكونون متاحين، مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والجاهزية.



وتحدث إيتاليانو عن خصوصية المباريات النهائية، قائلاً: «هذه مباريات تتطلب أعلى درجات التركيز، ليس فقط من اللاعبين الذين يبدأون اللقاء، بل أيضاً من الذين يُكملونه. في النهائيات، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، ويجب أن نكون وحدة واحدة داخل الملعب».



وعن تجربته في النهائيات، قال: «هناك من يقول إن النهائيات تُلعب ولا تُفاز، لكنني أرى أن هذه عبارة غير دقيقة، لأن الخسارة في النهائي تكون مؤلمة جداً، بينما الفوز يمنح إحساساً مختلفاً وطعماً خاصاً. هذه مشاركتي الثامنة في المباريات النهائية، فزت في بعضها وخسرت في أخرى، لكننا دائمًا خضناها بشجاعة واحترام لقيمة النهائي».



وأكد مدرب بولونيا أن الفريق لن يكتفي بالفخر بالمشوار الذي قدمه، مضيفاً: «لا يكفي أن نقول إننا قدمنا مشواراً جميلاً. غداً سننزل إلى أرض الملعب من أجل تحويل هذه الكلمات إلى أفعال، واللعب بقوة في كل التفاصيل؛ لأن هامش الخطأ يجب أن يكون شبه معدوم».



وتطرق إيتاليانو إلى إصابة اللاعب برناردت، معتبراً إياها خسارة مؤثرة للفريق، مشيراً إلى أن اللاعب كان يمر بفترة مميزة على جميع المستويات الفنية والذهنية والقيادية، إلا أن الفريق مطالب بالتعامل مع الوضع بتركيز كامل ودون أعذار.



وأشاد بالأجواء داخل معسكر الفريق في الرياض، مقدماً شكره لكل من يعمل خلف الكواليس، قائلاً: «نحن مرتاحون هنا، وكل من يعمل معنا بذل جهداً كبيراً لتوفير أفضل الظروف. سنخوض نهائي السوبر الإيطالي من أجلهم أيضاً».



واختتم مدرب بولونيا فينتشينزو إيتاليانو حديثه بنبرة عاطفية قائلاً: «كرة القدم بالنسبة لي هي سبب الحياة. أن تصل إلى نهائي السوبر الإيطالي مع نادٍ عريق مثل بولونيا شرف كبير، وسنقاتل من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي».