بين لاعب فريق بولونيا «لورينزو» أن الأجواء الإيجابية لا تتعارض مع الجدية والتركيز داخل الملعب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية على لقب كأس السوبر الإيطالي بنسختها الـ(38)، التي ستجمع فريقي نابولي ومنافسه بولونيا على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة، والتي تقام مساء غدٍ الإثنين، وقال «لورينزو» في حديثه لـ«عكاظ»: «نحن نعيش أجواءً رائعة داخل الفريق، نمزح ونضحك كثيرًا، لكن عندما يحين وقت الجد نكون في أعلى درجات التركيز، وهذا أسلوبنا في التحضير، وقد خضنا بهذه الطريقة مباريات كبيرة ونجحنا فيها».



وأضاف: «العلاقة بين اللاعبين قوية جدّاً داخل وخارج الملعب، نحن أصدقاء قبل أن نكون زملاء، وهذا هو المفتاح الحقيقي بالنسبة لي، خصوصاً مع وجود ثقافات مختلفة داخل الفريق، فالانسجام والعيش بروح واحدة أمر أساسي لتحقيق النجاح».



وتابع لاعب بولونيا: «عندما تواجه فرقاً كبيرة، لا بد أن تعاني داخل المباراة، وهذه المعاناة يجب أن تكون جماعية؛ لأن قوة المجموعة هي التي تساعدك على تجاوز اللحظات الصعبة والحفاظ على التوازن والتركيز».



وأشار إلى أهمية الجانب الإنساني داخل الفريق، قائلاً: «أنا مؤمن تماماً بأن الإنسان يأتي قبل اللاعب. قد تبدو عبارة متداولة، لكنها بالنسبة لي حقيقة عشتها في مسيرتي، وهذا الفريق تحديداً واجه تحديات كبيرة في السنوات الماضية وتعامل معها بشكل رائع».



واختتم حديثه بتأكيد أن طريقة التحضير للمباريات النهائية تقوم على مزيج متوازن، موضحاً: «تحضيرنا يجمع بين الهدوء والراحة النفسية من جهة، وبين التركيز العالي والانضباط من جهة أخرى، وهذا التوازن هو ما يجعلنا جاهزين لخوض مثل هذه المباريات المهمة».