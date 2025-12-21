أوضح مدرب فريق نابولي أنطونيو كونتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية التي تقام مساء غدٍ (الاثنين) على لقب كأس السوبر الإيطالي بنسختها الـ(38)، والتي ستجمع فريقي نابولي ومنافسه بولونيا على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة، أن فريقه يدخل اللقاء بدافع كبير وتركيز عالٍ، مشددًا على أن المباريات النهائية لا تُقاس بما سبقها، بل بما يُقدَّم داخل أرض الملعب في لحظتها الحاسمة.



وقال كونتي: «هناك دفعة معنوية كبيرة لكل من يخوض هذه المباراة النهائية، والجميع يمتلك الطاقة والرغبة. استعدنا جاهزية الفريق من حيث اللياقة والقدرة على الركض، ونُحضّر لهذه المباراة معًا لأنها مواجهة في غاية الأهمية».



وأضاف: «كما أقول دائمًا للاعبين، الوصول إلى النهائي خطوة مهمة، لكن في النهاية لا يُتذكر إلا من يحقق الفوز. هذا هو الواقع في كرة القدم، سواء للاعب أو للمدرب».



وتابع مدرب نابولي: «في المستقبل، عندما تنتهي المسيرة، لا يُتذكر فقط أين لعبت أو عملت، بل ما الذي فزت به، وما هي البطولات التي حققتها. لهذا السبب يجب أن نخوض النهائي بأقصى طموح ممكن».



وحول الاستفادة من المواجهات السابقة، أوضح كونتي: «كل مباراة تختلف عن الأخرى، وما حدث في الدوري لا يُعد مرجعًا حاسمًا الآن. من الطبيعي أن نعود لتحليل المواجهات السابقة، سواء من حيث الجوانب الإيجابية أو النقاط التي تحتاج إلى تحسين، وهذا جزء من الاستراتيجية».



وأشار إلى صعوبة الموسم، قائلاً: «قلت منذ البداية إن هذا الموسم سيكون معقدًا، وربما أصبح أكثر تعقيدًا بسبب غياب عدد من اللاعبين المهمين لفترات طويلة بسبب الإصابات. هناك فرق كبير بين غياب لاعب لأسبوعين وغيابه لعدة أشهر، ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثير».



واختتم مدرب نابولي حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز الكامل في النهائي، قائلاً: «علينا أن نرفع المستوى ونُظهر أفضل ما لدينا داخل الملعب. في النهائيات، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، ويجب أن نقاتل في كل كرة ومن كل الجوانب».