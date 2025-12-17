تحمل بطولة السوبر الإيطالي سجلًا تهديفيًا حافلًا بأسماء نجوم تركوا بصمتهم في تاريخ البطولة، وأسهموا في صناعة لحظات كروية لا تُنسى على أرض العاصمة، التي باتت محطة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.



ويتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائمة الهدّافين برصيد 4 أهداف، في تأكيد على حضوره الحاسم وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، فيما يشاركه الصدارة باولو ديبالا بالرصيد ذاته، بعد تسجيله حضورًا تهديفيًا مؤثرًا في البطولة.



ويأتي خلفهما كل من أندري شيفتشينكو، وصامويل إيتو، وكارلوس تيفيز، وأليساندرو ديل بييرو، بعدما نجح كل منهم في تسجيل 3 أهداف، ليتركوا إرثًا تهديفيًا يعكس قيمة البطولة وقوة المنافسة فيها.



وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتنامية للرياض كوجهة رياضية عالمية، وقدرتها على استضافة أحداث كروية كبرى تجمع نجوم اللعبة وتضيف إلى تاريخ البطولات فصولًا جديدة، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم يعكس تطور المشهد الرياضي في السعودية.