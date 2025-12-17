ضبطت الفرق التفتيشية المشاركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير 952 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة، خلال جولة ميدانية نفذتها لجنة الأسماك اليوم بمحافظة بيشة.

وشملت الجولة التفتيشية عدداً من مطاعم ومحلات بيع الأسماك، برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبمشاركة شرطة منطقة عسير، وأمن المهمات والوجبات الخاصة، وأمانة عسير، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة.

وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأكد فرع الوزارة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المشتركة ضمن جهوده لتحقيق الامتثال، والحد من المخالفات، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية في الأسواق.

وتستمر الجولات بشكل مكثف في أنحاء المنطقة كافة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وفق سياسة الوزارة وأهدافها.