بعد 24 ساعة من خسارة المنتخب السعودي الأول من شقيقه الأردني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد البيت، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي بطولة كأس العرب، وفقدانه فرصة المنافسه على اللقب، توج منتخب تحت 23 عاماً بكأس الخليج تحت 23 عاماً في قطر، عقب الانتصار على منتخب العراق بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما الثنائي عبدالرحمن العبيد في (الدقيقة 23)، وعبدالعزيز العليوة في (الدقيقة 49)، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد (974) في الدوحة.

وحصد نجما الأخضر حامد يوسف أحسن حارس، وعبدالعزيز العليوة أفضل لاعب، وحصل مهاجم منتخب قطر مصطفى السيد على لقب هداف البطولة.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة بثلاث مباريات في دور المجموعات؛ الأولى بالفوز على منتخب البحرين بخماسية نظيفة، والثانية كسب منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء، والثالثة أمام منتخب قطر وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وتصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط، وتجاوز «الأخضر الأولمبي» المنتخب الإماراتي في دور نصف النهائي عقب الانتصار بهدفين مقابل لا شيء، وتأهل لمواجهة العراق في المباراة النهائية وحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء وحصد الكأس الخليجية.