وضع الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأشرف مهديوي، ومروان سعدان المحترفون في دوري روشن السعودي، بصمتهم الفنية الواضحة مع منتخب أسود الأطلس بمساهمتهم الفعالة مع زملائهم في التأهل لمواجهة الأردن في نهائي كأس العرب «فيفا» المقامة حالياً في قطر، إذ نجح المنتخب المغربي في تحقيق فوز مستحق على المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة، ف يدور نصف النصف النهائي.



وتجلّت القيمة الفنية للثلاثي المغربي المحترف في دوري روشن من خلال الأداء المتكامل الذي قدمه المهاجم الشبابي عبدالرزاق حمدالله، الذي واصل تألقه بتسجيله هدفاً عزز به انتصار أسود الأطلس، مؤكداً مكانته كمهاجم حاسم يجيد الظهور في المواعيد الكبرى. وفي وسط الميدان، لعب النجم التعاوني أشرف المهديوي دوراً محوريّاً في فرض السيطرة على إيقاع اللعب، إذ قاد خط الوسط بذكاء تكتيكي عالٍ، وأسهم في بناء الهجمات وقطع الكرات، مانحاً المنتخب توازناً وانضباطاً واضحين طوال فترات اللقاء.



فيما قدّم مدافع الفتح مروان سعدان مشاركة إيجابية، تميّزت بالالتزام الدفاعي والفاعلية في التحولات السريعة، ليؤكد عمق الخيارات التي يوفرها اللاعبون المحترفون في دوري روشن داخل صفوف المنتخب المغربي.