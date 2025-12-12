استأنف المنتخب الوطني، مساء اليوم (الجمعة)، تدريباته استعداداً لخوض مواجهته القادمة في الدور نصف النهائي من كأس العرب. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب فلسطين مراناً استرجاعياً في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مراناً في مربعات مصغّرة، ثم المران على الكرات الثابتة.



من جهة أخرى، منح المدير الفني إيرڤي رينارد اللاعبين فترة حرة، على أن يكون التجمع مجدداً مساء اليوم في المعسكر.



ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ (السبت)، على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. ‏