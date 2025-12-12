يطلق نادي القادسية غداً (السبت)، النسخة الثانية من «حفل القادسية» الذي يقام على مدى يومين 13 و14 ديسمبر 2025 على كورنيش الخبر، ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكاً بلاتينياً في واحدة من أبرز فعاليات الموسم المجتمعية والترفيهية.



وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «الخَبر في الخُبر» الذي يعكس روح المدينة ويجسد حضور النادي في مجتمعها بوصفه نادي مدينة الخبر الذي نشأ بين أهلها، ويستمد هويته من تاريخ المدينة وذاكرتها وحراكها الثقافي.



وتأتي النسخة الثانية امتداداً لنجاح النسخة الأولى، وترسيخاً لهوية القادسية كنادٍ مجتمعي وثقافي قبل أن يكون رياضياً. إذ يواصل النادي عبر هذا الحفل تعزيز علاقته بأهالي الخبر، وربط أبناء الشرقية بحدث يستحضر جذور الانتماء التي ارتبطت بتاريخ النادي.



ويقدّم الحفل هذا العام تجارب تفاعلية متنوعة تجمع العائلات والشباب في مساحة واحدة يعيش فيها الحضور تجربة ترفيهية عبر سلسلة من الفعاليات تشمل عروضاً موسيقية حية، عرض السيرك الأسطوري، عروضاً مائية وجوية ضخمة تجمع الألعاب النارية، وعروض الدرون المضيئة، إضافة إلى حفلات غنائية للفنانين دحوم الطلاسي، وداليا مبارك وخديجة معاذ.



ويتوقع أن يشهد العرض الافتتاحي للحفل حضوراً واسعاً من داخل المملكة وخارجها، خصوصاً من دول الخليج، بوصف مدينة الخبر وجهة سياحية واجتماعية، وبوصف نادي القادسية رمزاً محلياً يرتبط بتاريخ الشرقية وهويتها.



وأكد النادي أن إطلاق الحفل غداً يأتي كجزء من إستراتيجيته لتعزيز دوره المجتمعي، مشيراً إلى أن إقامة الحفل ضمن موسم الخبر يعكس التزام القادسية ببناء تجربة تُشعر أهالي المدينة بأن النادي منهم ولهم، وأن دوره الحقيقي يبدأ من المجتمع ويكبر بدعم أهالي الخبر والشرقية.