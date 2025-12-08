يسعى مدرب الخلود باكينغهام لاستغلال فترة التوقف الحالية للمنافسات الكروية من أجل تجهيز الفريق الكروي بالصورة الفنية المناسبة، وإعادته للمسار الصحيح، في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تعرض الفريق لأربع خسائر متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، الأولى من فريق الرياض 1/0، والثانية من فريق نيوم 3/2، والثالثة من فريق القادسية 4/0، والرابعة من فريق الحزم 2/1.



وسيحل فريق الخلود ضيفا على الخليج يوم (لأحد) 21 ديسمبر الجاري، الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة العاشرة في دوري روشن، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر، برصيد 9 نقاط، من 9 مباريات.



وكان فريق الخلود أقصى فريق الخليج من دور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3/4، على نادي الحزم بالرس، وتأهل لمواجهة فريق الاتحاد في دور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك.



من جانبه أكد النجم هتان باهبري أنهم كلاعبين سيعملون على العودة لسكة الانتصارات وحصد النقاط في دوري روشن، وإسعاد جماهير الخلود الغالية.