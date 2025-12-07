اختتم السائق السعودي الواعد عبدالله أيمن كامل موسمه الأول في عالم الفورمولا 4 بأداء لافت، إذ صعد إلى منصة التتويج في الجولة الختامية التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة، وشملت البطولة 5 جولات مثيرة (كل جولة تتضمن سباقين)، انطلقت أولى جولاتها في مملكة البحرين، قبل أن تنتقل إلى المملكة العربية السعودية وتستقر في جدة للجولات المتبقية، وشهدت المنافسات مشاركة قوية من 20 سائقاً من مختلف أنحاء العالم، مما أضفى طابعاً عالمياً وتحديّاً كبيراً على مجريات الموسم.



وفي ختام موسم 2025، تمكن عبدالله كامل من إثبات نفسه منهياً الجولة الأخيرة في المركز الثالث ليحتفل في أول منصة تتويج في مسيرته في الفورمولا4.



وكان محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي‬⁩ توج البريطاني كيت بيلوفـسكي بطلاً لبطولة أرامكو ⁧‫فورمولا4 السعودية‬⁩، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، فيما حصدت الهولندية نينا جدمان المركز الأول في فئة الفتيات وعبدالله كامل محققاً المركز السابع في الترتيب العام للبطولة.



تعد هذه السنة الأولى لانطلاق مسيرة عبدالله كامل في سباقات الفورمولا 4، وقد تضمن برنامجه المشاركة في بطولة الشرق الأوسط وبطولة أوروبا، منهياً موسمه بالمشاركة في بطولة السعودية.



وقال عبدالله كامل: «أنا سعيد جداً بأن أكون على منصة التتويج في الجولة النهائية، وسعادتي مضاعفة كونها أول منصة تتويج لي في بلادي، بين أهلي وأصدقائي هنا في جدة. السباق لم يكن سهلاً أبداً والمنافسة كانت جد قوية طوال الموسم».



وقدم عبدالله كامل الشكر للجميع على دعمهم غير المستغرب له، وللاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق نتيجة رائعة في الموسم الحالي.



يذكر أن الإنجاز الذي حققه البطل عبدالله أيمن كامل خطوة مهمة في مسيرة السائق السعودي الشاب، وينبئ بمستقبل واعد له في رياضة المحركات على الصعيدين المحلي والدولي.