انطلقت اليوم مباريات كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً 2025، في أسباير زون، حيث حقق المنتخب اليمني فوزًا بنتيجة 1-2 على نظيره العراقي في المباراة الافتتاحية، كما شهد اليوم الأول في البطولة فوز منتخب الإمارات على المنتخب العُماني بنتيجة 0-2.



وتستضيف دولة قطر البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث تتجه أنظار المشجعين في المنطقة إلى الدوحة لمتابعة نخبة من المواهب الكروية الصاعدة في النسخة الأولى التي تُنظم تحت مظلّة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.



ويشهد الحدث الرياضي مشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث يتصدّر المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت، بينما يشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وعُمان واليمن. ويستهل المنتخب القطري مشواره أمام نظيره الكويتي يوم 5 ديسمبر الساعة 14:45، بينما يلتقي منتخبا السعودية والبحرين الساعة 15:00 في اليوم ذاته.



وتُقام المباريات في دور المجموعات، وعددها 14 مباراة، في ملعبين في أسباير زون، التي استضافت مؤخراً النسخة التاريخية لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025.



وتُقام المباراة النهائية للبطولة يوم 16 ديسمبر في استاد 974، والذي يُعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولة كأس العالم، واحتضن عدداً من المباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022.



ويأتي الحدث الرياضي ضمن موسم كروي حافل تشهده قطر هذا العام، والذي يشمل كأس العرب FIFA قطر 2025 التي انطلقت في 1 ديسمبر وتتواصل حتى 18 ديسمبر، كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025 في 10 و13 و17 ديسمبر، مما يؤكد الإمكانات الاستثنائية للبلاد في تنظيم أحداث رياضية كبرى في نفس الفترة.



