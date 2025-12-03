استأنف المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب جزر القمر بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب عمان مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب التدريب في QWSC طبّقوا خلالها مرانًا في مربعات مصغّرة، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب.



ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم غدٍ الخميس على ملاعب التدريب بنادي السد، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.