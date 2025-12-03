ينهي المنتخب السعودي تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب جزر القمر غدا (الجمعة) الساعة 9:30 مساء، على استاد البيت، ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب «فيفا» 2025 المقامة حاليا في قطر، إذ وقف الجهاز الفني بقيادة رينارد على نقاط الضعف في منتخب جزر القمر خلال مباراته أمام المغرب والتي انتهت لصالح المغرب بنتيجة 1/3.



هذا وسيجري الجهاز الفني مناورة كروية سيركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء القادم، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة جزر القمر، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور القادم في البطولة.



وكان لاعبو الأخضر الذين شاركوا في مواجهة عمان الماضية، التي انتصر فيها «الأخضر» بنتيجة 1/2، أدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين فنية ولياقية.



من جانبها عاشت الجماهير السعودية الأفراح بتحقيق منتخبنا الوطني للفوز على عمان في أولى المباريات بكأس العرب، وأشادت بروح اللاعبين وأدائهم الفني الرائع، وطالبت الجماهير اللاعبين بمواصلة الظهور الفني الكبير، والسعي لتحقيق الفوز على منتخب جزر القمر وحسم التأهل للدور القادم.



