حقق مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على مضيفه فولهام بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «كرافين كوتاج»، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

انطلاقة قوية للسيتي

افتتح النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رايندرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد تمريرة من هالاند.

وفي الدقيقة 44، سجل فيل فودين الهدف الثالث بتسديدة قوية، مستفيداً من تراجع دفاع فولهام.

وقلّص سميث رو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3–1.

السيتي يعمّق جراح فولهام

مع بداية الشوط الثاني، واصل فودين تألقه وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 48.

وبعدها بستّ دقائق، سجل مدافع فولهام بيرغه هدفاً بالخطأ في مرماه، ليصبح الهدف الخامس للسيتي.

صحوة مثيرة لأصحاب الأرض

وانتفض فولهام وفرض سيطرته، ونجح في تقليص الفارق عبر أليكس أيوبي في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل شاكويزي هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و78، لتشتعل أجواء المباراة.

ورغم الضغط المتواصل من فولهام في الدقائق الأخيرة، حافظ مانشستر سيتي على توازنه الدفاعي، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال الذي يواجه برينتفورد اليوم (الأربعاء).

في المقابل، تجمّد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز الـ15 بعد تلقيه الهزيمة السابعة هذا الموسم.