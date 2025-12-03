تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

أتلتيكو يبدأ.. وبرشلونة يرد سريعاً

افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 19 عبر أليخاندرو باينا، قبل أن ينجح البرازيلي رافينيا في إدراك التعادل بعد سبع دقائق فقط.

أولمو وتوريس يحسمان الفوز

ونجح برشلونة في حسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني، إذ أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 65، ثم أطلق فيران توريس رصاصة الرحمة على الضيوف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

برشلونة يؤمن الصدارة

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا»، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي سيخوض مواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو اليوم (الأربعاء) ضمن الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع، مسجلاً خسارته الثانية هذا الموسم.