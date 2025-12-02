يعيش المحترف في فريق لانس الفرنسي النجم السعودي سعود عبدالحميد أياما جميلة بعد اعتلاء فريقه الصدارة، برصيد 31 نقطة، إثر فوزه على انجير 1/2، ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري.



وشارك الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في مباراة فريقه لانس ضد أنجير في الدقيقة 78 بدلا من زميله روبن أغويلار، إذ قدم أداء فنيا رائعا وساهم في انتصار لانس واعتلاء صدارة الدوري الفرنسي.



وسيواجه فريق لانس نظيره نانت، السبت القادم، الساعة 7:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الـ15 في الدوري الفرنسي.



يذكر أن سعود عبدالحميد انضم لفريق لانس الفرنسي قادما من نادي روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام.