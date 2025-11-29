تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه الكبير على الفتح بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض، تناوب على تسجيل الأهداف مالكوم (د: 21)، روبن نيفيز (د: 23)، حسان تمبكتي (د: 35)، ليوناردو (د: 49)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق ماتياس فارغاس (د: 90+2).