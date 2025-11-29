تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه الكبير على الفتح بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض، تناوب على تسجيل الأهداف مالكوم (د: 21)، روبن نيفيز (د: 23)، حسان تمبكتي (د: 35)، ليوناردو (د: 49)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق ماتياس فارغاس (د: 90+2).
The Al-Hilal team qualified for the semi-finals of the King Abdulaziz Cup after their significant victory over Al-Fateh with a score of (4-1) in the match held at the Kingdom Arena in Riyadh. The goals were scored by Malcolm (21'), Ruben Neves (23'), Hassan Tambakti (35'), and Leonardo (49'), while Al-Fateh's only goal came from Matias Vargas (90+2').