فرض مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله تفوّقه الواضح على مدرب القادسية الإسباني ميشيل غونزاليس في لقائهما الخامس، بعد أن انتصر بضربات الترجيح 4/5 بعد التعادل الإيجابي 3/3 في الأشواط الأصلية، والمضي نحو نصف النهائي لكأس الملك، بعد غياب استمر في النسخ الـ5 الماضية.



وعلى الرغم من أن المواجهة الأولى بين مدربي الفريقين شهدت انتصاراً وحيداً لمدرب القادسية ميشيل على فريق الأهلي بهدف نظيف في دوري روشن موسم الموسم الماضي، فإن المسار تغيّر كليًا بعد ذلك، إذ نجح مدرب الأهلي ماتياس في الفوز على فريق القادسية في 3 مباريات متتالية وبنتائج كبيرة، بداية من لقاء الدور الثاني في دوري روشن الموسم الماضي بنتيجة (4-1)، قبل أن يوسع الفارق في كأس السوبر السعودي بالانتصار بنتيجة (5-1) ضمن نصف النهائي، وفي الموسم الحالي واصل تفوقه بنتيجة (2-1) في مواجهة دوري روشن السعودي للمحترفين 1/2.