قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 5 ديسمبر القادم.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه تقرر عدم إرسال وفد لحضور قرعة مونديال 2026 الأسبوع القادم، بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد.

ويحلّ المنتخب الإيراني في المستوى الثاني بقرعة كأس العالم، وفق التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء الماضي.



تصنيف منتخبات كأس العالم:

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.