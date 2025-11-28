قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 5 ديسمبر القادم.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه تقرر عدم إرسال وفد لحضور قرعة مونديال 2026 الأسبوع القادم، بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد.
ويحلّ المنتخب الإيراني في المستوى الثاني بقرعة كأس العالم، وفق التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء الماضي.
تصنيف منتخبات كأس العالم:
المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.
المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.
المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.
المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.
The Iranian Football Federation has decided to boycott the draw for the 2026 World Cup, scheduled to take place in the American capital, Washington, on December 5th.
The spokesperson for the Iranian Football Federation explained that it was decided not to send a delegation to attend the 2026 World Cup draw next week due to the refusal of the United States to issue visas for several members of the delegation.
The Iranian national team is placed in the second tier of the World Cup draw, according to the ranking announced by the International Football Federation (FIFA) last Tuesday.
World Cup Team Rankings:
Tier One: Canada, Mexico, United States, Spain, Argentina, France, England, Brazil, Portugal, Netherlands, Belgium, Germany.
Tier Two: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Switzerland, Japan, Senegal, Iran, South Korea, Ecuador, Austria, Australia.
Tier Three: Norway, Panama, Egypt, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Ivory Coast, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, South Africa.
Tier Four: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, New Zealand, the four teams (A, B, C, D) qualifying from the European playoffs, the two teams (A, B) qualifying from the global playoffs.