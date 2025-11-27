يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مواجهة مهمة أمام نظيره الهندي اليوم (الخميس) عند الساعة 7 مساءً على الصالة الخضراء بمدينة الرياض، في أولى مبارياته ضمن النافذة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 بقطر. ويأتي اللقاء بعد اختتام المنتخب لمعسكره الذي أُقيم على مرحلتين.



بدأ المعسكر المرحلة الداخلية في جدة من 7 إلى 11 نوفمبر، وشمل تدريبات صباحية ومسائية، بينما كانت المرحلة الثانية معسكرًا خارجيًا في تركيا من 11 إلى 24 نوفمبر، تخللها 4 مباريات ودية ضد منتخبات الأردن (مرتين)، وتونس، والإمارات، واستفاد المنتخب منها كثيرًا في الوقوف على مستوى اللاعبين وإمكاناتهم فنيًا.



قائمة المنتخب السعودي تضم اللاعبين:



مرزوق المولد، أسامة البرقاوي، محمد المرواني، عبد الرحمن المباركي، محمد علي عبد الرحمن، مثنى المرواني، فهد بلال، خالد عبد الجبار، محمد السويلم، علي الصويمل، علي الشبيلي، مناف آل سالم، محمد قاضي، ثامر محمد، ومصعب قاضي.



ويشرف فنيًا على المنتخب المدرب علي السنحاني، بمساعدة المدرب كريكوريان، والمدرب إيلي مارون (معد بدني)، فيما يتولى أخصائي العلاج الطبيعي كمال بالتومي مهمة العلاج، ويشرف على الجانب الإداري سعود الخالدي وبندر الناصر.



ويلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية مع الهند ضمن نفس النافذة يوم 30 نوفمبر في مدينة تشيناي بالهند.



ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات لبنان والهند وقطر، في حين توزعت بقية المجموعات على النحو التالي:



المجموعة الأولى: أستراليا - نيوزيلندا - الفلبين - غوام



المجموعة الثانية: اليابان - الصين - كوريا الجنوبية - الصين تايبيه



المجموعة الثالثة: إيران - الأردن - سورية - العراق



وستلعب كل مجموعة 6 مباريات، 3 على أرض المنتخب و3 خارج أرضه، من خلال 3 نوافذ متتالية، الأولى في نوفمبر 2025، والثانية في فبراير 2026، والثالثة في يوليو 2026. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية، بمجموع 12 منخبًا، مع حالة استثنائية للمجموعة الرابعة، إذ يتأهل المنتخب القطري مباشرة إلى التصفيات النهائية بغض النظر عن ترتيبه بالمجموعة، وفي حال احتلاله المركز الرابع، سيتم استبعاد صاحب المركز الثالث ليحل محله.



ثم تُقسّم المنخبات الـ12 المتأهلة إلى مجموعتين:



المجموعة الأولى: المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الأولى والثالثة



المجموعة الثانية: المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الثانية والرابعة



وتُجرى مباريات التصفيات النهائية على 3 نوافذ، الأولى في أغسطس 2026، والثانية في نوفمبر 2026، والثالثة في فبراير 2027، حيث سيلعب كل منتخب 3 مباريات ذهابًا وإيابًا ضد المنتخبات الملتحقة بمجموعته من المجموعة الأخرى في التصفيات الأولية.



وفي النهاية، يتأهل من كل مجموعة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وقد يتأهل أفضل صاحب مركز رابع مباشرة إلى كأس العالم بجانب قطر المستضيفة، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا بثمانية منتخبات.