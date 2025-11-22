أكد مدرب فريق الفتح جوزيه غوميز أن مواجهة فريقه أمام الهلال كانت من أصعب مباريات الموسم، مشيراً إلى أن الغيابات الاضطرارية في صفوف فريقه دفعته لتغيير أسلوب اللعب المعتاد، والاعتماد على التنظيم الدفاعي والارتداد السريع.



وأوضح غوميز في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن فريقه أبلى بلاء جيداً الشوط الأول، وقال: «اللعب كان مختلفاً عن أسلوبنا، حاولنا أن نكون متماسكين دفاعياً، وفي الشوط الثاني حصل الهلال على فرصة واحدة قبل الطرد».



وأضاف المدرب أن الأفضلية انتقلت للهلال بعد حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه، رغم أن المنطقي أن يستفيد الفتح من التفوق العددي، موضحاً: «بعد الطرد اندفع لاعبونا هجومياً واجتهدوا بشكل غير منظم لاعتقادهم أن المباراة أصبحت أقرب لنا، وتركوا مساحات واسعة للهلال، وهذا الاندفاع لم يكن بتوجيه مني».



وبيّن غوميز أن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة على الأقل قياساً بظروف المباراة، مشيراً إلى اعتماده المستمر على تصعيد المواهب الشابة من الفئات السنية، وقال: «لدينا 6 أو 7 لاعبين من الأكاديمية يشاركون في التدريبات، ولا أمانع في إشراك أي لاعب جاهز. عبدالعزيز الفواز استحقّ المشاركة اليوم».



واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن العمل مستمر لتحسين أداء الفريق منذ تولّيه المهمة الموسم الماضي، وقال: «نجحنا في البقاء الموسم الماضي رغم الصعوبات، والآن نواصل العمل لتطوير المجموعة وتحسين الأداء».