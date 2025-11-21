كشفت صحيفة «ليكيب الفرنسية»،عن أن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، طالب بالحصول على تعويض بمبلغ «واحد يورو فقط» مع نشر بيان اعتذار من الصحفي «دانييل ريولو،» الذي اتهمه بالكذب عبر برنامج رياضي إذاعي، بعد استبعاد قائد المنتخب الفرنسي ونادي الاتحاد «كريم بنزيما» من معسكر منتخب «الديوك» قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها قطر 2022.



وفجرت تلك الحادثة ضجة قوية في الأوساط الكروية العالمية، لبس فقط في منتخب فرنسا، وأثارت جدلا واسعا حول معاملة ديشامب للاعبين الحاملين للجنسية المزدوجة، بعد أن أكدت عدة مصادر أن كريم بنزيما كان قادرا على المشاركة في البطولة التي بلغت فيها فرنسا الدور النهائي.



واستمرت تداعيات تلك الحادثة، لتصل إلى أروقة القضاء بعد أن وصف صحفي فرنسي ديشامب بأنه «كاذب» في ملف الحديث عن تبريره لإبعاد «بنزيما» من قائمة المونديال قبل 4 أيام من مواجهة أستراليا في الدور الأول.



ومثل، «ديشامب» أمس (الخميس) للإدلاء بأقواله في القضية التي رفعها ضد الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، وكان برفقة مدرب فرنسا طبيب المنتخب في مونديال 2022، ليكون شاهدا على وضعية بنزيما الصحية، وعرض ديشامب رسائل متبادلة بينه وبين بنزيما على تطبيق «واتساب»، وقال إن «بنزيما»، كتب له رسالة نصية بعد 15 دقيقة من مغادرته قطر.



ووفقا للمصادر ذاتها، كانت رسالة بنزيما، ردا على رسالة أولى من ديشامب كشف عن فحواها أمام المحكمة أيضا، وقال فيها: «صباح الخير كريم، أعلم أن شخصيتك تشكل تحديا حقيقيا، لست مضطرا للتبرير ولكن أنا فقط أُهدئ من حسرتك.. تمتع جيدا بعائلتك، نحن أصدقاء».



ولكن علاقة ديشامب وبنزيما توترت بشدة لاحقا، عندما صرح المدرب بعد بضعة أشهر أن إصابة بنزيما لم تكن لتسمح له بلعب مباراة رفيعة المستوى، وحينها نشر لاعب ريال مدريد السابق على «إنستغرام» رسالة قال فيها: «يا لها من جرأة!»، مصحوباً برمز تعبيري يظهر مهرجاً.